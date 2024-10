Nathy Peluso y su regreso triunfal a Buenos Aires: todo sobre "Grasa"

La noche del 30 de octubre, no fue una noche más en Buenos Aires. Nathy Peluso llegó al Movistar Arena a presentar “Grasa”, su último disco de estudio y cumplió un sueño al traerlo a la tierra que la vio nacer.

Como era de esperar, una puesta en escena adrenalínica conquistó a los presentes que no pararon de bailar durante las dos intensas horas que duró el show.

Radicada en España, la artista no olvida sus orígenes y a sus fanáticos de estas latitudes que la ovacionan en cada una de sus presentaciones en el país.

Envuelta en una tela blanca, Nathy hizo su gran entrada triunfal al escenario y, desde ese momento, nada volvió a ser igual.

“¡Voy a saludar a mi gente de Buenos Aires, esta es una noche para el romance!”, gritó la cantante y luego sumó: “Ustedes no se dan una idea lo que he soñado esto. Este exacto momento yo lo soñé, lo visualicé y lo perseguí. Gracias por tanto amor. Este show no se lo van a olvidar en su vida”, expresó para comenzar a cantar “Envidia”.

“Este es mi pueblo, carajo”, sentenció Peluso en una noche inolvidable que luego fue reflejada en las redes sociales.