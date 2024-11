Pampita reveló detalles de su separación y de su nuevo amor en el programa de Susana Giménez

Finalmente y luego de varias especulaciones, Carolina Pampita Ardohain aceptó la invitación de Susana Giménez para sentarse en su living y hablar de su vida.

Desde la producción de Telefe, intentaron en varias ocasiones tener a la mediática en el programa, sobre todo apenas se conoció su separación con Roberto García Moritán y se reciente romance con el polista Martín Pepa.

Este domingo 17 de noviembre y luego de los juegos en donde Susana regala millones, Pampita llegó al piso enfundada en un vestido negro escotado, aros dorados y una boca roja sangre.

En el comienzo de la charla y consultada sobre si había existido infidelidad por parte de Moritán, Pampita dijo: “Algo destruyó la relación. Pensé que íbamos a estar toda la vida juntos, era un proyecto soñado. Toda la vida quise tener mi familia, mis hijitos, un compañero que me abrace... No me imaginé que se iba a acabar, destruir, desaparecer todo", aseguró la invitada sobre su separación.

“Fue una bomba que cayó de repente y que exploto todo por el aire, volaron los pedazos por todos lados y no se pudo pegar más nada. No soy una santa, soy como me conocen, pasional, autentica, no voy con la mentira y cuando estoy enojada me enojo, la gente lo sabe, no finjo nada en la vida”.

"Agradezco todo de este matrimonio, además está Anita, necesitaba ser mamá nuevamente, una hija mujer sana mucho, es infinito el agradecimiento a Roberto por el regalo más grande", dijo respetando a su ex y sabiendo que, en ese momento la estaban mirando sus hijos y los hijos de Roberto.

Interesada en saber si la ruptura fue por dinero o infidelidad, la modelo expresó: "Por plata no, Su. Lo de trabajar mucho lo elijo yo, disfruto mi profesión y me va bárbaro", respondió la invitada, dejando claro que el engaño fue la razón del final de su separación.

Corrección

En un momento de le charla Susana comentó: "Lo único que te hizo fue hacerte bajar más de peso, tenés que agradecerle a ese estúpid*", a lo que Pampita corrigió, segundos después, en defensa del padre de su hija Ana.

"Esperá no le digas así a Robert, porfa. No estoy peleada con nadie. Siempre quedo bien con la gente que fue parte de mi vida".

Apuesta al amor

Como era de esperarse, Susana consultó a la influencer sobre su nuevo amor Martín Pepa: "Estoy conociendo a alguien. Nos conocemos hace muchos años, nos conocemos de La Pampa, toda su familia es de allá. No éramos tan chicos, jamás nos habíamos mirado con otra intención. El encuentro fue acá en Buenos Aires, me invitó al Teatro Colón, era una cita con sus hermanos", comenzó diciendo Pampita sobre su nuevo vínculo.

Ardohain también se refirió a que su nuevo amor no vive en Argentina y esa es una situación en la que no tiene mucha experiencia: "Él vive en muchos lados, pero acá no vive. Nunca tuve una relación a distancia así que es algo nuevo para mí. Toda la vida quise estar abrazada y ahora es más difícil, vamos a probar algo nuevo".

"Martín mandó muchas flores, muchos días. Mi corazón se va a curar solo, no porque aparece alguien, es un proceso solo, una cosa no quita la otra. Llegó de repente y no voy a desaprovechar una oportunidad que tiene ciertas virtudes que tiene".