En los últimos días, Roberto García Moritán volvió a ser noticia porque fue visto este miércoles en un evento sadomasoquista en Perú, tras su mediática separación de Pampita. La fiesta, denominada Discofobia, se llevó a cabo en el Museo de Arte de Lima (MALI), donde Moritán acudió acompañado de amigos y vistiendo una camisa negra, comentaron testigos presenciales.

En diálogo con Teleshow, García Moritán aclaró que asistió como un “testigo de lujo” y subrayó que no tiene “nada que ocultar”. En contacto con el medio, el ex funcionario dijo: “Es una fiesta en el MALI. Me invitaron, fui a ver un poco de qué se trata porque tengo algunos amigos artistas. La fiesta era a favor de la diversidad sexual, la cual apoyo totalmente, pero claramente no es el tipo de lugar que frecuento”, expresó.

Luego Moritán sumó. “Me trataron muy bien, la pasé muy bien. Es gente muy educada que se divierte a su manera. Yo solo fui un testigo de lujo”.

Sobre los motivos de viaje a Perú, el ex de Pampita aseguró que visitó el país para cerrar negocios y reencontrarse con amigos. “Tengo muchos amigos allá y estoy metiéndome fuerte en el mundo textil”, adelantó.