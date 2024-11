Separación y regreso: la mujer de Enzo Fernández retornó con sus hijos a Argentina

Junto a Olivia y Benjamín regresó al país Valentina Cervantes, la ex mujer de Enzo Fernández luego de que el campeón del mundo decidiera separarse.

Luego de varios años juntos, el joven deportista decidió disfrutar en soledad su gran momento deportivo, lejos de quien fue su mujer y de sus dos pequeños hijos.

Aparentemente sin terceros en discordia, la bella influencer dijo comprender a Fernández y decidió regresar a Argentina desde Inglaterra, para procesar el duro momento personal y estar cerca de su familia.

Pochi, de la cuenta de espectáculos Gossipeame, comento: “Ella se está volviendo a Argentina, quiere quedarse en lo de su abuela, rodeada de sus afectos”.

La también panelista del ciclo Empezar el día, (Ciudad Magazine) sumó: “No se quiere quedar en Inglaterra, él se lo ofreció. Ella habría dicho ‘no, prefiero volverme a mi país, estar ahí’”.

Por su parte, el hijo de Luis Ventura, Facundo comentó los motivos por los que la pareja habría llegado al final de una manera abrupta que distan de lo que asegura los ex esposos: “Se habla de múltiples infidelidades pero la que la más le habría molestado a Valentina fueron los encuentros que habría tenido Enzo con Cristal, una expareja suya”, dijo el panelista.

Por su parte, Valentina en su rol de influencer y con una fluida actividad en las redes sociales comentó en su cuenta de X: "No saben qué decir. Soy la única que está acá. Estoy pasando un momento no muy bien. Ando sensible con todo lo que pasé".