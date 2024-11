Tini Stoessel y Young Miko: ¿Un romance que desata tensiones familiares?

Desde hace un par de meses, los rumores de romance entre Tini Stoessel y Young Miko crecen a pasos agigantados por algunas demostraciones de amor de las cantantes en vivo y redes sociales.

En octubre, la presentación de la puertorriqueña en Rosario fue más que revelador por la dedicación de algunos temas a la ex Violetta que miraba atenta desde un costado del escenario.

Si bien no hubo, hasta el momento una confirmación oficial, los indicios indican el gran momento personal de las mujeres y su fuerte conexión amorosa. Pero ahora, una fuerte interna familiar quedó a la vista porque, los Stoessel no estarían de acuerdo con la pareja de su hija.

Fue el periodista Juan Etchegoyen quien comentó: “Ustedes saben que el romance de Tini Stoessel con Young Miko es un hecho. Yo lo conté hace tiempo, y todos esperamos que lo hagan público porque se las ve felices”, dijo el comunicador en Mitre Live.

Luego reveló: “Aunque entre ellas está todo espectacular, existe una fuerte interna en la familia de la Triple T porque este romance no cayó bien, especialmente entre los padres de Tini. Hoy cuento solo un 2% de lo que sé”.

“Por motivos que no quiero profundizar, me dicen que Mariana Muzlera, la mamá de Tini, no está de acuerdo con este nuevo amor que vive su hija”, explicó Etchegoyen.

“Esto me lo cuenta alguien del círculo íntimo de Tini. El comentario literal fue ‘está todo demasiado tenso en la casa de los Stoessel con este romance’. Imagínate que esta relación lleva casi un año, y aún no ha habido un encuentro formal”.

Para cerrar, Etchegoyen comentó: “Creo que los padres de Tini aún no sueltan a De Paul, a quien todavía ven de vez en cuando. A esto se suma que, como mencioné hace tiempo, Alejandro ya no es el mánager de su hija, lo que generó una ruptura en lo profesional también”.