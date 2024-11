Mónica Lencina, referente de las trabajadoras sexuales en San Juan, falleció este domingo por la mañana en su vivienda de Villa Manini, Santa Lucía. Ahora la Justicia investiga las causas de su deceso.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:30 en su domicilio de calle Buenos Aires, donde Lencina se encontraba junto a su esposo, Alejandro Gordillo (57 años), y sus hijos, Pamela Ponce Lencina (35) y M.L. (15). Según fuentes oficiales, la mujer colapsó repentinamente en el comedor de su hogar.

Ante esta situación, la familia llamó al 911. Minutos después, arribó personal del servicio de emergencias 107, y la médica Priscila Sánchez confirmó el fallecimiento. También se hizo presente personal de la Comisaría 29ª.

El médico legista Julio Balmaceda examinó el cuerpo y determinó que no presentaba signos de violencia. Sin embargo, a pesar de que Lencina padecía cáncer y asma, no se emitió el certificado de defunción debido a que no se pudo establecer una causa de muerte específica y no contaba con un médico tratante. Por este motivo, se dispuso la realización de una autopsia.

Funcionarios de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales, liderados por el fiscal Francisco Pizarro y el ayudante fiscal César Recio, intervinieron en el caso. Tras una inspección ocular, se procedió al levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue judicial para avanzar con los estudios pertinentes.