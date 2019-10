Postergaron el juicio por la obra pública contra Cristina para después de las elecciones

El juicio oral a la ex presidente Cristina Kirchner por las presuntas irregularidades en la obra pública no tendrá audiencias hasta después de las elecciones del 27 de octubre en las que la ex mandataria es candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos. Y cuando se reanude será con la indagatoria del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

La última audiencia fue este lunes y se retomará dentro de tres semanas. El juicio se hace los lunes y el parate es porque el próximo lunes es feriado por el Día de la Diversidad Cultural. Y los dos siguientes el tribunal informó que uno de sus integrantes necesita una licencia y comienzan un juicio con detenciones cuyas prisiones preventivas se vencen. Así el juicio se reiniciará el lunes 4 de noviembre.

Cuando eso ocurra será el turno de la indagatoria a De Vido, que deberá estar en la audiencia ante los jueces. La defensa del ex ministro ya adelantó que no declarará en esta etapa del proceso. También será indagado Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas, quien anticipó que sí declarará.

En el juicio ya declararon seis (hablando o negándose a ello) de los 13 acusados que tiene el proceso. El último fue Carlos Santiago Kirchner, ex funcionario de Planificación Federal y primo del fallecido presidente Néstor Kirchner. Kirchner dijo esta semana en el juicio que estaba injustamente detenido y pidió su excarcelación. Por mayoría, el Tribunal Oral le dio la libertad. El ex funcionario era él único detenido que tenía el caso.

La ex presidente es la última fijada en la lista de indagatorias y todavía no tiene fecha. La de Fatala será la octava indagatoria. Pero su turno para declarar llegará cuando ya se haya definido si se convierte en vicepresidenta. Si es que lo definen las elecciones generales o si, eventualmente, hay balotaje.

La ex mandataria regresó esta madrugada de Cuba, a donde viajó por sexta vez para visitar a su hija Florencia, quien se encuentra en ese país desde comienzo de año por un tratamiento médico.

El juicio comenzó en mayo pasado y se juzga si hubo irregularidades en 51 obras públicas que las empresas de Lázaro Báez recibieron para Santa Cruz durante los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Concretamente, si hubo sobreprecios e incumplimientos en esas obras. Un peritaje que recibió el tribunal concluyó que en cinco de esas obras hubo sobreprecios por 190 millones de dólares. La senadora está acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública.

Junto con Kirchner, De Vido y Báez también están siendo juzgados el ex secretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz.

“No tuve ninguna participación en esa presunta asociación ilícita. No existió asociación ilícita alguna”, dijo Nelson Periotti, ex titular de Vialidad Nacional, cuando fue indagado ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

Este es el primer juicio que afronta Cristina Kirchner. Pero también tiene en etapa de juicio oral las causas de la firma del Memorándum con Irán, dólar futuro, Hotesur-Los Sauces y los cuadernos de la corrupción. Todas estas causas están en tribunales orales pero no tienen fecha de inicio.

