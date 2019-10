Exclusivo: Caballero anticipó su declaración por la causa de los vehículos

El ex cortista Adolfo Caballero fue citado a declarar en Tribunales por la causa del comisario acusado de usar autos del Depósito Judicial. "Me ha citado el Juzgado Correccional 1 (a cargo del juez Juan Pablo Ortega) para que haga una declaración testimonial. No tengo conocimiento de la causa", aseguró ante Canal 13 antes de entrar a dar su testimonio. En este sentido, destacó que no lo conoce ni recuerda al comisario Padilla, el principal acusado.

"Por supuesto que voy a declarar. De esto me enteré por la prensa, seguro tendré que reconocer documentación pero no la recuerdo, firmo muchos papeles por día", detalló. Caballero explicó que la disposición de estos bienes pasa por Administración y Secretaria, por lo tanto no sabe de qué se trata y expresó que no sabe ni de qué mensajes se habla.

"No sé de qué se trata, no puedo decir que sí ni que no. Tendría que verlos, pero siempre atendí al público: mañana, tarde y hasta los sábados", manifestó. Por último, sostuvo que iba a responder lo que le pregunten, cumpliendo con esta citación, que como se da en calidad de testigo no puede mentir y no es voluntario sino que está obligado a comparecer ante la Justicia.