El brutal femicidio de Yamila Pérez, ya tiene fecha de juicio

Este lunes, Norma Allende, mamá de Yamila Pérez, pasó por Tribunales para conocer novedades sobre la causa por el femicidio de la joven.

Yamila tenía 27 años y era trabajadora sexual. Evaristo Molina, de 69 años, el femicida, era uno de sus clientes más habituales. El 17 de junio de 2018, el cuerpo de Yamila apareció tirado y mutilado en un descampado del El Mogote, Chimbas. Yamila tenía 8 puñaladas en el tórax y además había sido descuartizada.

“Mi sobrina me mostró que en el diario habían dicho que le iban a dar arresto domiciliario. No sé si por la edad. Cuando me enteré, vine a preguntar y lo único que me dijeron es que no me haga problema y que no me lleve por lo que dicen los medios. Me confirmaron que el 28 de octubre, inicia el juicio de Yamila”, dijo la mamá.

Evaristo Molina, imputado

“Yo pedí que tienen que esperar, para que no le hagan el juicio como al hombre que mató a mi otra hija. Lo hicieron para cerrar el caso y nunca supimos cuando se inició el juicio”, recordó la mujer.

“Yamila, la muerte que ha tenido ella no la ha tenido mi otra hija. A la otra la pude ver en el cajón, a Yamila solo la reconocí pero después no la vi. Yo le pido al juez que le de cadena perpetua porque no pueden darle arresto domiciliario. Él tiene que tener cadena perpetua porque no puede ser”, sostuvo Allende.

“Recién me dicen que el hombre se había lastimado una pierna o estará internado o en el penal y por esa enfermedad de este malvado, capaz que le quieren cambiar la fecha al juicio. Así este casi muerto, tiene que declarar y tiene que decir donde están los brazos de Yamila, donde dejó el rostro de Yamila para que ella pueda descansar en paz”, relató la mujer.