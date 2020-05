Qué dice la defensa de la médica sobre el contagio del quinto caso

Tras la confirmación del quinto caso de Covid-19 en la provincia, comenzaron las especulaciones en torno al cuarto caso, correspondiente a la médica denunciada por Salud Pública. En este sentido, son varias las hipótesis de cómo se produjo el quinto contagio, sin embargo una de ellas toma fuerza.

Noticias Relacionadas Confirmaron el quinto caso de Covid-19 en San Juan

'Tenemos la versión de que el contagio se habría producido en una relación del tipo laboral, fuera del área Covid', afirmó Roberto Dohmen, defensor de la profesional de la salud, a Canal 13.

Si bien esta es la principal hipótesis, el abogado señaló que espera la palabra de la médica para corroborar esta versión. 'Aún no he podido comunicarme con ella para saber si realmente fue así. No tiene a su alcance un aparato telefónico y he pedido que se lo hagan llegar', apuntó.

Noticias Relacionadas Se viene un hisopado general al personal del Hospital Rawson

De confirmarse esta versión, el panorama se pondría más complicado para la doctora en la causa judicial. Sin embargo, Dohmen señaló que 'mientras que no haya habido falta de responsabilidad o falta de protocolo entiendo que no habría problema'.

Noticias Relacionadas Sol Pérez con una minifalda muy corta no le teme al frío

En este sentido, el defensor cuestionó la definición de 'contacto estrecho' para determinar responsabilidad en el caso. 'Cuando uno dice contacto estrecho no se entiende si es una cuestión de amistad, con saludo de por medio, o como en este caso una reunión en el hospital', detalló.

Por último, Dohmen insistió con que su defendida no participó de reuniones familiares ni de cumpleaños luego de que tomara contacto con su hermano, el paciente del tercer caso en San Juan que fue trasladado desde Buenos Aires.