Dieron la condena tras el desesperado pedido "papi por favor no le pegues más a mamá"

Luego del horrendo momento que vivió una familia sanjuanina, emitieron la condena a un violento padre. La causa fue calificada como "lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas en curso real", por la cual dictaminaron 6 meses de prisión condicional, es decir que no irá a prisión.

Esta condena sienta base en un hecho que sucedió el pasado 23 de abril, cuando una mujer denunció que mientras se encontraba con sus hijos, su marido la agredió.

Concretamente explicó que al llegar su pareja de apellido Veragua del trabaja, sin dar razón alguna comenzó a insultar a la denunciante. Su excusa era que no le gustaba lo que había preparado de almorzar. A lo que ella le respondió: "es lo que me alcanza con la plata que me das".

Esto llevó al enojo de violento y se fue hacia la habitación, sacó un bolso y comenzó a guardar sus prendas de vestir. Durante ese accionar mujer continuaba almorzando con sus hijos en el comedor.

Luego de unos minutos se retiró de la vivienda con bolso en mano. Sin embargo, una hora después este hombre volvió a buscar más ropa pero no se contuvo y la insulto diciendole improperios y que iba a quedase sola. Al mismo tiempo la amenazó aludiendo que no "Yo no voy a ver más a los niños cuando vos vivas con alguien y les pase algo a los niños, yo te veo con otro y te mato".

Acto seguido la toma del cuello con ambas manos, y le propició una piña en el pecho. Además la tomó de los brazos fuerte, luego del cabello tirándola hacia la pared. Fue en ese momento cuando su hijo interviene en la situación y le dijo a su progenitor "papi por favor no le pegues más a la mami".