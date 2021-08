Una nueva denuncia complica al oculista acusado de abuso sexual

Luego de que la pasada semana trascendiera que una mujer había denunciado por abuso sexual al médico oftalmólogo Oscar Kerman y en el transcurso del fin de semana se sumaran varios testimonios en su contra, una quinta denunciante se habría sumado a la investigación que lleva adelante la UFI CAVIG.

De acuerdo a lo que trascendió, la presunta víctima se presentó en la sede judicial de Av. Alem durante últimas horas para declarar que en 2019 sufrió el abuso de parte del especialista que trabajaba en una conocida clínica sanjuanina. En ese sentido, la supuesta paciente habría tomado el valor de dar a conocer su caso tras el destape del caso. Sin embargo, esto no pudo ser corroborado por el fiscal que lleva el caso.

Según publicó Tiempo de San Juan, fuentes judiciales revelaron que todavía no hay fecha fijada para una audiencia de formalización, ya que por el momento se encuentran en la etapa de recolección de pruebas y de testimonios. Es decir que hasta ahora existe una sola causa, por un presunto hecho, y las declaraciones de las denunciantes son tomadas como testimonios que se adhieren al expediente.

En tanto, Kerman permanece en libertad pese al pedido de detención que realizó la Fiscalía. Es que el juez de Garantías Andrés Abelín denegó el pedido del fiscal Eduardo Martínez y consideró que, como no tiene antecedentes penales y tiene arraigo en la provincia, no hay peligro de fuga como para ordenar la prisión preventiva. Además, para el magistrado, que el denunciado esté en libertad no representa un perjuicio para la investigación.