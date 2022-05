A punto de ser sobreseído, el catequista analiza ir contra quienes lo escracharon

Uno de los casos que más impactó a la provincia de San Juan durante finales de 2021 fue el del catequista que recibió 7 denuncias por presuntos abusos sexuales en perjuicio de niños. Finalmente este sujeto esta muy cerca de ser sobreseído por no haber pruebas. Debido a esto su defensa estudia poder tomar medidas contra las personas que lo escracharon sin tener certezas.

Sandra Leveque, abogada defensora, aseguró en Cien por hora que el catequista Cristian Guillén sufrió de diversas situaciones complicadas al verse involucrado en estas múltiples acusaciones. No sólo se trató de cuestiones laborales, ya que no pudo regresar a trabajar al Colegio Santa Teresita de Rawson ni al Nuestra Señora del Tulum de la Universidad Católica, sino de cuestiones familiares.

'Cristian ha sido muy afectado no sólo en el plano laboral sino en el social, su imagen. Se lo ha escrachado en redes sociales y espacios públicos. Todo eso será analizado oportunamente porque ha sido muy grande el daño que ha venido sufriendo tanto él como su familia en estos 7 meses. Él estuvo detenido 15 días, luego recuperó su libertad y no se le permitió ejercer su profesión en estos colegios. Han habido muchas cuestiones que no han salido a la luz y lo han afectado mucho', expresó.

Sin embargo para realizar alguna potencial medida en contra de estas personas que escracharon a Guillén, Leveque reveló que todavía falta que se haga oficial el sobreseimiento. Desde el momento en que se envió la notificación, hay un periodo de 3 días en donde cualquiera de las partes puede presentar una objeción.

'Recibimos notificación del señor fiscal Duilio Ejarque, que fue quien llevaba la investigación junto con Valentina Bucciarelli, donde solicitó el sobreseimiento al señor juez de Garantías en relación a los hechos investigados contra Cristian Guillén. Son 7 denuncias de abuso que fueron realizadas en octubre de las cuales ha entendido que luego de realizar la investigación no hay pruebas que acrediten los hechos denunciados. Tenemos 3 días desde la notificación para que las partes formulen alguna oposición u objeción y ahí tendríamos la audiencia junto al señor juez de Garantías', sentenció.