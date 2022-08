¿Aprobaste todas las etapas?: mirá cuándo será el primer ingreso al Poder Judicial

Luego de superar las instancias de dactilografía, ortografía y conocimiento el número de casi 10.000 aspirantes a ingresar al Poder Judicial se redujo a 541 aprobados. Estas personas quedaron en la espera de ser convocados para comenzar a trabajar. Acerca de esto se confirmó que entre el mes de agosto y de septiembre ya se realizará el primer llamado.

Javier Vera, secretario administrativo del Poder Judicial, recordó en Cien por Hora que estas más de 500 personas se encuentran dentro de una lista de espera. Estos aprobados debían esperar un llamado en el cual los convocarían para entrevistarlos, dependiendo de la cantidad de puestos que necesitaran cubrir.

A partir de allí a las personas que fueron convocadas les elaborarán un perfil, les darán un capacitación y luego los evaluarán para determinar cuántos de ellos se encuentran en condiciones para ingresar efectivamente. Acerca de esto Vera reveló que ya hay una fecha estimativa para el primer llamado. 'Seguramente entre el mes de agosto y septiembre va a haber un primer ingreso. Todavía no esta determinado el número exacto de ingresantes', expresó el entrevistado.

No obstante es importante aclarar que sólo será una porción de los aprobados quienes serán citados. La aprobación de estos exámenes tienen una validez de 3 años, por lo que algunos de ellos podrían ingresar recién en el 2025. Sumado a esto, por más que sean convocados pero no aprueben el examen, no van a quedar como empleados efectivos.

'Por ejemplo si la Corte requiere para este año un ingreso de 40 personas, se va a entrevistar a 40 personas, se les va a dar un curso. Si lo aprueban van a ingresar. Si aprobaran 38, se volverá a tomar un examen a 2 personas más hasta que se complete el cupo de 40. Ese primer ingreso en el mes de agosto se va a comenzar con esta convocatoria al primer grupo de personas. Recordemos que la aprobación tiene una duración de 3 años, así que esta lista puede estar hasta 3 años para ingresar a Tribunales', sentenció.