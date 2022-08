Furia en la familia Martínez: 'Sus hijos crecerán sin papá, no se paga con 10 años'

El 3 de octubre del pasado año 2021 Gabriela Núñez asesinó de un ladrillazo en la cabeza a Gonzalo Martínez, padre de dos de sus hijos, en el Lote Hogar N°12. Este viernes 5 de agosto, tras más de 10 meses de espera, se conoció la condena para la homicida. Si bien se trata de una pena de condena efectiva, los familiares de la víctima se mostraron furiosos al considerarla muy leve. 'Sus hijos crecerán sin papá, no se paga con 10 años', declararon.

Frente al móvil de Canal 13 tres familiares director de Martínez hablaron minutos después de que se conociera el castigo para la asesina. Primeramente destacaron que no aceptaban las disculpas que dio la mujer y dejaron en claro que no están para nada conformes ya que las autoridades le dieron la pena más leve que contempla el delito de Homicidio preterintencional.

'Ella se victimiza todo el tiempo, es todo mentira lo que dice. Nadie le cree, es una psicópata. Nos parece casi nada 10 años para todo el daño que nos ha ocasionado, no sólo a nosotros sino a sus hijos. Ellos van a crecer sin el amor de su padre, eso no se paga con 10 años. Dijo unas palabras al principio, dijo que nos pedía perdón pero no le creemos nada. Se estuvo riendo en la sala de audiencias', expresaron.

Siguiendo en la misma línea confirmaron que presentarán una apelación, de la mano del abogado Gustavo De la Fuente, buscando que le endurezcan la pena a Gabriela Núñez. Sumado a esto revelaron que los hijos de la pareja ya se encuentran bajo su cuidado.

'Esperábamos más años. 10 años no nos van a devolver a Gonzalo, va a pagar es verdad pero no es lo que esperábamos. Vamos a seguir intentando para ver si le pueden dar la mayor condena posible. Seguramente vamos a apelar. Ya están con nosotros los chicos, nosotros vamos a hacer el trabajo que no pudo hacer Gonzalo', manifestó.

Por último, los Martínez también ratificaron que pidieron una Cámara Gesell para los pequeños. Esto se debe a que aseguran que los niños fueron brutalmente maltratados pero que sin embargo hay cosas que las criaturas todavía no se animan a contar.

'No sólo vamos a apelar esta sentencia sino que vamos a ir por las distintas denuncias que tiene. La denuncia que esta en CAVIG esta hecha por nosotros por las lesiones que se constataron por los mismos médicos del CAVIG. Los niños están lesionados, golpeados y quemados. Se ha pedido una Cámara Gesell porque pensamos que hay cosas que no se saben', sentenció.