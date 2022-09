El motorista que murió en Rivadavia sufrió un infarto antes de chocar

Durante el pasado fin de semana lamentablemente se produjeron tres nuevas tragedias viales en la provincia de San Juan. Una de ellas se dio en el departamento Rivadavia y fue protagonizada por un hombre que viajaba en su moto. El mismo chocó contra el cordón de la vereda por lo que sufrió una dura caída. Tiempo después se descubrió que sufrió un infarto antes de la colisión.

Renato Roca, fiscal a cargo de la investigación del caso, manifestó ante el móvil de Canal 13 que el hecho si dio alrededor de las 03:30. En ese momento un hombre llamado Juan Carlos Tapia circulaba sobre su motocicleta por la intersección de Avenida Libertador y calle Conforti.

'El ciudadano que perdió la vida fue el señor Juan Carlos Tapia. A través de las primeras investigación se determinó que no murió a raíz del accidente de tránsito si no previamente por un infarto masivo del miocardio, es decir que fue una muerte natural', expresó.

Siguiendo en la misma línea Roca aclaró que desde el Ministerio Público Fiscal no van a centrarse en determinar si Tapia padecía patologías cardíacas que haya podido provocar esta situación. Su trabajo se centrará en descubrir si hubo otra persona implicada en el hecho.

'La línea investigativa esta orientada a determinar que no haya existido la intervención de un tercero. La muerte no deja de ser natural más allá de los antecedentes médicos. Lo que se investiga es la existencia de un delito, no en si la causa de la muerte', sentenció.