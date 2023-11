Separaron a un portero acusado de abusar de un niño de 4 años

UFI Anivi investiga un presunto caso de abuso sexual en un jardín de infantes de Rivadavia. El acusado es un portero y la víctima un niño de 4 años. Según informó Diario de Cuyo, la mamá fue la que denunció el hecho, luego de que su hijo le confesara entre lágrimas que no quería ir a la escuela porque ahí lo habían manoseado, para luego señalar a uno de los trabajadores de la institución, que fue separado provisoriamente.

El ENI funciona en las instalaciones de la Escuela Independencia Argentina, ubicada en calle Lavalle. Allí se habría dado el abuso de parte de este hombre al pequeño. Según reveló la madre de la víctima, todo salió a la luz en las últimas horas del feriado del lunes cuando sus dos hijos mayores alistaban sus mochilas para al otro día ir a la escuela.

La denunciante contó que en ese momento su hijo de 4 años se puso nervioso y luego lloró. Cuando le preguntó que le pasaba, el pequeño le contó que uno de los porteros le había tocado las partes íntimas y todo el cuerpo. Ahondando en detalles, el niño reveló, señalando quien era el hombre que lo había abusado, que lo llamó cuando él estaba en el patio y que lo llevó al baño, y fue ahí donde lo manoseó. Además, en su relato, la víctima señaló a otro portero, por lo cual la madre pidió que también sea sospechoso del caso y separado provisoriamente.

‘Él amaba ir al jardín, pero me dijo que no quería ir más, que tenía miedo porque le habían tocado las partes íntimas y todo el cuerpo’, expresó a Diario de Cuyo la mamá de la víctima. Incluso manifestó tener una gran impotencia. ‘Para colmo, cuando fui a hablar con la maestra esta defendió al agresor’, sostuvo.

Al día siguiente de que la mujer denunciara el abuso a su hijo en la UFI Anivi, desde allí gestionaron la suspensión del principal sospechoso. Además, la madre consiguió que el trabajador no pueda acercarse ni contactar a la presunta víctima ni a su familia.

‘Mi hijo no quiere ir a la escuela, no lo he mandado y no lo voy a hacer. Sólo pido justicia’, expresó con bronca y tristeza la mamá.