Rawson: el menor tomaba mate con su hermana, salió y lo hallaron muerto

Durante la madrugada de este 6 de junio se vivió un momento de tensión y tristeza en San Juan. Esto se debe a que en el departamento Rawson se encontró el cuerpo sin vida de un menor de edad. Según lo que relató la hermana de la víctima, el adolescente estaba tomando mate con ella, en un momento él salió de la casa y luego lo encontraron muerto.

Esta situación se dio en la Villa Hipódromo, sobre calle Zapiola entre Maipú y O´Higgins. Allí llegaron efectivos policiales debido a que hubo un llamado al 911 sobre las 03:30 al escuchar la detonación de un arma. En ese momento los uniformados se encontraron con los restos de un chico de unos 15 años de apellido Agüero. Sobre esto habló con el móvil de Canal 13 el propio fiscal del caso, Adrián Riveros.

'Él había estado junto a su hermana tomando mate, salió de su vivienda y posteriormente fue habido su cuerpo sin vida. Los familiares todavía no han prestado declaración, están muy consternados y hemos entendido su duelo. Cuando ellos lo deseen van a prestar declaración. No hemos encontrado nada en el lugar. Su hermana todavía no ha dicho el motivo por el cual salió de la casa', expresó.

Siguiendo en la misma línea, el entrevistado manifestó que el cadáver fue encontrado en una zona muy cercana a la vivienda de la víctima. Precisamente el hallazgo se dio sobre una zona de césped que hay justo detrás de la cerámica Scop, allí llegó personal de Criminalística y de la UFI Delitos Especiales para realizar las pericias correspondientes.