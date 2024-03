Un sanjuanino amenazó de muerte a su ex novia: 'Me sobran las balas'

En las últimas horas un joven fue condenado en la provincia de San Juan por un impactante e impactante caso. Se trataba de un sujeto que hizo una videollamada con su ex pareja, en donde le enseñó un arma de fuego y le dijo que 'le sobraban las balas para quien sea'.

El responsable se llama José Julián Orozco, un muchacho que estuvo durante más de dos años en pareja con la chica que lo terminó denunciando, con la cual tuvo un hijo. Según lo que informó el medio Tiempo de San Juan, el hecho ocurrió el 23 de noviembre del pasado año 2023.

En ese momento Orozco usó el teléfono de su abuela para hacerle una videollamada a su ex pareja. Durante ese contexto le dijo que la iba a ir a buscar a la escuela, pero la víctima se negó al momento provocando su enojo. Ante la negativa él manifestó: 'No te hagas la viva, me sobran las balas para quien sea. No me busques porque para malo soy terrible y bien maldito'.

Lo que el violento no sabía era que la afectada lo estaba grabando, por lo que pudo hacer una captura del momento exacto en el que el sujeto le empezó a enseñar una pistola. Estas imágenes fueron entregadas a las autoridades como parte de la denuncia, la cual terminó derivando en un juicio abreviado.

La condena que recibió Orozco fue de 1 año de prisión condicional por cometer el delito de Amenazas agravadas. De esta manera él no estará privado de su libertad en un calabozo, pero no podrá acercarse a su ex.