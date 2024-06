No habrá causa penal contra el comisario que chocó alcoholizado

El fiscal Iván Grassi confirmó que el funcionario policial no será investigado..

Este fin de semana pasado, trascendió un hecho impactante: un siniestro en pleno centro de San Juan involucró a un funcionario policial, lo que generó una rápida respuesta de las autoridades. En exclusiva con Canal 13, el fiscal Iván Grassi, a cargo de la investigación, proporcionó detalles sobre el caso y las acciones tomadas hasta el momento.

Sobre el hecho, se detalló que ocurrió el sábado 15 de junio, alrededor de las 04:00 de la madrugada. En ese momento, un hombre identificado como Mateo Nicolás Burgos conducía un Renault Sandero de color rojo, llevando a Rodrigo Javier Carrizo Carrizo y Lucas Nazareno Guzmán Guevara como acompañantes.

El individuo avanzaba por la Avenida Rioja de sur a norte hasta que debió frenar ante un semáforo en rojo en el cruce con Avenida Libertador General San Martín. En ese precio instante fue cuando sufrió un fortísimo impacto desde atrás, por parte de un vehículo que circulaba en el mismo sentido. Se trataba de un Chevrolet Aveo en el que viajaba únicamente Nelson Ariel Otarola, el cual terminó con el capó con considerables daños por el mismo impacto.

El fiscal Grassi explicó que, tras el incidente, acudieron al lugar y se llevaron adelante las primeras medidas identificando que el que chocó era un funcionario policial. Sin embargo, en cuanto al avance de la investigación, el fiscal aclaró que "hasta el momento no tendríamos causa penal, ya que no hubo lesiones por parte de las presuntas víctimas".

El fiscal destacó que, debido a la ausencia de lesiones, el caso está siendo tramitado por otras áreas del derecho para los reclamos correspondientes. "Propiamente dicho, no ha habido delito alguno porque no se han sufrido lesiones y la intervención de esta Unidad Fiscal es solamente con delitos. Podría caber una contravención o reclamación desde el área civil, aseguradoras y demás, pero no desde esta UFI", señaló Grassi.

Respecto a la actuación del funcionario policial involucrado, Grassi indicó que: "Desde el momento del arribo de la ayudante fiscal al lugar de los hechos, él ha prestado colaboración completa". Añadió que "se han hecho todos los trámites de rigor y hasta el momento no hay imputación. Él no estaba en el ejercicio de sus funciones en ese momento" agregó el fiscal .

Sin embargo, el fiscal confirmó que el control de alcoholemia realizado al funcionario policial mostró que "estaba muy por encima del límite impuesto por el tema de alcohol en sangre" destacando que el test de alcoholemia indicó que tenía 2,08 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando el permitido máximo es de 0,50.