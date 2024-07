Parisí finalmente irá a juicio por violencia: ¿cuándo podría darse?

Uno de los casos más resonantes que tuvo San Juan en el último tiempo, por el cargo que ocupaba la persona acusada, es el de Mario Parisí. El mismo está acusado de moler a golpes a quien supo ser su pareja, para luego tratar de sobornarla para que no lo denuncie. Luego de que su defensa presentara múltiples recursos para dilatar todo, finalmente se confirmó la elevación a juicio el cual comenzaría en el corto plazo.

Reinaldo Bedini, abogado querellante, habló en Cien por Hora sobre las últimas novedades que existen sobre esta causa tan polémica. Sobre esto confirmó cuál es el plazo que existe para que se establezca la fecha para el tan esperado inicio del juicio.

'La semana pasada finalmente fue la conclusión de la audiencia de control de acusación, entonces con eso se dio la elevación a juicio. Después de los 10 días hábiles se va a establecer la fecha, antes de los 30 días hábiles. Entonces en esa audiencia se elevó la causa a juicio, se hicieron todos los planteos previos que se podían hacer como nulidades que ya fueron resueltas. Ya se produjo el ofrecimiento de pruebas, la admisión de las mismas y la admisión de la fecha de debate', expresó.

Seguidamente, Bedini confirmó que si la causa se seguía dilatando y no se concretaba la elevación a juicio por parte de la jueza de Garantías, Gema Guerrero, todo corría un gran riesgo de prescribir que justamente era lo que estaba intentando conseguir la defensa de Mario Parisí.

'Desde la defensa habían planteado la prescripción, por más que no había prescripto la causa pero si no se producía la elevación de la causa a juicio, comenzaba a tener la causa un riesgo de prescribir. Entonces esto saneó todas estas posibilidades, ya que se va si o si a juicio. Si no se determinaba la elevación prescribía y todo quedaba sin resolverse, afortunadamente se va a juicio para descubrir la cuestión de fondo que tiene el hecho. Se nos tiene que notificar la fecha y quien será el juez competente', sentenció.