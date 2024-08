Familiares de Francisco Márquez indignados porque no los dejaron entrar a la audiencia

Este lunes por la mañana se lleva a cabo la audiencia de impugnación solicitada por la querella en el caso de Francisco Márquez, el joven de 22 años fallecido en un trágico accidente vial el 8 de abril de 2023. El móvil de Canal 13 estuvo presente donde charló con los familiares y amigos más íntimos del joven que perdió la vida.

Frente a los micrófonos, el padre de Francisco tomó la posta e indignado soltó que no los dejaron entrar a presenciar el proceso judicial donde está presente la persona que lo atropelló. "Analía Larrea no quiere que ingresemos a la sala. Yo que soy el papá el afectado principal con mi hija y señora, no nos dejan pasar" exclamó entre insultos. También agregó que la letrada no les permitió pasar porque la sala estaba llena.

La mamá de Francisco explicó que más temprano les habían permitido entrar y que adentro del edificio les comunicaron que no pasarían a la sala de audiencia finalmente. La madre expresó que el hombre que atropelló a su hijo los vio e incluso se habría jactado de la situación en sus caras: "Es un asesino, nos saludó riéndose. Encima después nos dijeron que no entremos" expresó visiblemente afectada.