Admitió que abusó a su hija cuando tenía 9 años y aún así no irá a la cárcel

Por la mañana de este jueves 29 de agosto se llevó a cabo una audiencia por un aberrante caso que tuvo lugar en la provincia de San Juan. Se trata de un sujeto que reconoció haber abusado sexualmente de su propia hija cuando era apenas una niña. A pesar de esto, quedó en libertad.

Dr. Eduardo Martínez, fiscal a cargo del caso, contó ante el móvil de Canal 13 que fue lo que se resolvió durante este encuentro en una de las salas de palacio de Tribunales. La autoridad reveló que todo finalizó con una condena que no es de cumplimiento efectivo por lo que el hombre, del que no se revela la identidad para proteger a la víctima, no irá al Penal de Chimbas.

'Hicimos un acuerdo con la defensa de tres años, que es el mínimo, de pena de cumplimiento condicional por el abuso sexual del padre respecto de la hija. Es Abuso simple la figura, es decir tocamientos que se agravan por el vínculo de padre e hija y la situación de convivencia cuando fue el hecho, que el hecho ha sido hace unos 10 u 11 años aproximadamente', expresó.

Por otro lado, Martínez reveló que la afectada por este abuso, recién se animó a contarle a las autoridades lo que había vivido, 10 años después de que todo ocurriera.

'Ya actualmente no viven juntos. Ella está viviendo en la casa y él se ha retirado. Con respecto a la situación denunciada, la víctima en ese momento era menor, tenía 9 años. Ella denuncia cuando tenía 19 años. Con respecto al acuerdo, no solamente son los tres años de esta condena, sino también otras medidas que va a tener que cumplir. En principio sería no molestarla, no tener contacto, no acercarse a la chica', sentenció.