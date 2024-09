Caso Rubiño: “Se está intentando despegar a Echegaray de manera arbitraria”

El abogado de la familia Rubiño, Marcelo Fernández, cuestionó las declaraciones de la Fiscalía en el caso del siniestro vial que involucra al hijo del juez federal Hugo Echegaray. Según Fernández, las pericias realizadas presentan inconsistencias graves que podrían influir en la decisión final del fiscal Iván Grassi.

“Desde Fiscalía esbozaron la posibilidad de que, valorando las pericias que se llevan a cabo por parte del Ministerio Público Fiscal, entienden que no habría elementos para continuar con la acusación”, detalló Fernández. “Técnicamente, cuando nos ponemos a analizar las pericias, nos empezamos a encontrar asombrosamente con que dentro de la misma pericia había contradicciones", analizó en diálogo con Canal 13 San Juan.

Fernández explicó que las pericias fueron elaboradas por peritos criminalistas y una magíster titular del Departamento de Criminología del Ministerio Público Fiscal de Mendoza. Sin embargo, las conclusiones presentadas por los peritos se contradicen en varios puntos. “El dictamen de los criminalistas adelanta que la camioneta de Echegaray no había invadido el carril oeste de la calle Zonda”, comentó Fernández.

Fernández agregó que la hipótesis defendida desde el inicio por la familia Rubiño sostiene que, sin la mínima invasión del carril por parte de Echegaray, el siniestro no habría ocurrido. “Esto quedó acreditado cómo en un momento dado ambos vehículos se encuentran prácticamente al medio de la calle y hay una maniobra en la que Echegaray le tira la camioneta encima. Cuando ocurre esto produce una maniobra brusca hacia su derecha y el Renault Sandero pierde el control. Eso quedó en los videos”, sostuvo el abogado.

El abogado criticó el hecho de que los peritos, aunque inicialmente afirman que no hubo invasión, posteriormente contradicen esta afirmación en un plano a escala. “Cuando yo les pido la aclaración, donde se ve la intromisión en la trayectoria que obliga al menor a cambiar de dirección, es grave decir que no hay más elementos cuando hay 10 testimonios que indican lo contrario”, expresó Fernández.

“Para desestimar una causa, de manera objetiva el fiscal tiene que tener en claro que los elementos de condición con los que cuenta la causa son totalmente desincriminantes de la persona que resultara imputada, algo que acá no ocurre”, subrayó. “La única manera de sostener esto es decir que no se valorará ninguno de los testimonios y solo se tomará en cuenta lo que dicen los peritos de Mendoza", sumó.

El abogado también puso en duda las motivaciones detrás de la posible decisión del fiscal, mencionando que la perito sostiene que Echegaray tomó una conducta de huida para evitar responder por las consecuencias de sus actos. “Estamos totalmente seguros que Echegaray tuvo responsabilidad. Tenemos distintas posibilidades que estamos evaluando. No entiendo por qué podría surgir esta circunstancia de tratar de desimputarlo ahora, cuando hay elementos contundentes que dicen que este muchacho invadió el carril”, añadió Fernández.

Finalmente, el abogado cuestionó la imparcialidad del proceso al señalar que “el apellido Echegaray tiene que ver con esto”. “Hasta el día de ayer me mantuve cauto con la presencia de ese fantasma que tienen que ver con los hijos del poder, hoy no puedo decir lo mismo. Si la decisión que toma el fiscal es en el sentido en el que me comunicó que podría llegar a tomar, la verdad es que voy a tener que darle lugar a lo que viene sosteniendo la sociedad en pleno y la familia de Lucía Rubiño, se está intentando despegar a Echegaray de manera arbitraria”, concluyó Fernández.