Dejaron libre al abogado que había robado un celular del ANIVI porque 'no tuvo intenciones de hacerlo'

En un giro inesperado, la Justicia de San Juan resolvió sobreseer al abogado Jorge Aguiar, quien había sido acusado de hurto y amenazas en un caso que involucraba la pérdida de un celular perteneciente a la Unidad Fiscal ANIVI. El incidente, que ocurrió en diciembre de 2023, había puesto en el centro de la polémica a uno de los abogados de la provincia por un caso de violencia de género.

Todo comenzó cuando la UFI ANIVI denunció la desaparición de un celular Motorola perteneciente a la prueba del caso. Las investigaciones permitieron rastrear el dispositivo y llegar a una persona que podría haberlo tenido. El 13 de diciembre, la fiscal coordinadora de la UFI ANIVI presentó una denuncia formal, y personal de la UFI de Delitos Especiales, encabezada en ese momento por Adrián Riveros, solicitó el allanamiento, secuestro y detención de la persona involucrada. Sin embargo, la medida no se concretó, ya que el mismo abogado, Jorge Aguiar, se presentó voluntariamente en Tribunales y quedó detenido por el presunto delito de hurto y amenazas en perjuicio de su expareja.

Durante el caso, según la denunciante, durante una discusión sobre el celular en cuestión, Aguiar dijo: "que si descubría que el teléfono era de (...), 'iba a haber un muerto'". Sin embargo, durante el desarrollo del caso, la misma denunciante pidió que se levantara la medida cautelar que tenía Aguiar en su contra y admitió en una declaración espontánea: "En ese momento no me sentí amenazada directamente. A partir de ese momento, yo tomé la decisión de separarme y no lo vi nunca más".

A partir de ese momento, Aguiar quedó bajo la lupa de la Justicia, y la investigación sobre su conducta avanzó durante todo el año 2024. La causa recayó en manos del fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Ignacio Domínguez, pertenecientes a la UFI de Delitos Especiales N°3. Tras meses de análisis y la recolección de pruebas, ambos fiscales llegaron a la conclusión de que Jorge Aguiar no había tenido la intención de sustraer el celular de ANIVI. Según los argumentos presentados, el abogado habría confundido el dispositivo con el suyo, ya que ambos eran de características similares.

La solicitud de sobreseimiento fue presentada y las partes involucradas no interpusieron objeciones. El viernes 6 de septiembre, se celebró la audiencia en la que los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) explicaron al juez de Garantías los fundamentos del sobreseimiento. Finalmente, Aguiar fue exonerado de las acusaciones de hurto y amenazas que pesaban en su contra.

Una de las pruebas clave en el caso fueron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. En los videos, se observa a Aguiar conversando tranquilamente con las autoridades de ANIVI mientras realizaba unas consultas. En ningún momento se le ve realizar movimientos sospechosos o intencionales para llevarse el celular. Por otro lado, el propio Aguiar declaró en abril, mientras aún estaba siendo investigado, que había tomado el celular "por error" y que nunca tuvo la intención de robarlo.

Así, tras casi un año de investigación, el abogado quedó finalmente desvinculado de los cargos que se le imputaban.