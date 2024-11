El joven que siendo menor de edad atropelló y mató a Lucia Rubiño rompió el silencio. Lo clave de sus dichos, es que lo hizo en el marco de una declaración espontánea en la que quiso dar su versión de como ocurrió el siniestro fatal esa noche y apuntó contra Juan Pablo Echegaray, según informó Tiempo de San Juan.

En la actualidad de la causa, el fiscal Iván Grassi que investiga la muerte de Lucía Rubiño en la justicia de mayores solicitó el sobreseimiento para Echegaray. A esto la querella se opuso y la causa aún está vigente.

Hasta ahora, el chico que es juzgado en el Sistema Juvenil Penal no había elegido hablar, y las declaraciones las estaba haciendo su abogado defensor, Nasser Uzair. Esta declaración espontanea se suma al expediente a través de la parte de la querella que presentó dicha declaración como prueba en contra de Echegaray.

En su declaración, el joven aseguró que el siniestro en el que perdió la vida Rubiño, fue por una maniobra imprudente de Echegaray. De esta manera, el muchacho sostuvo que si las luces de la camioneta que conducía el otro joven no lo hubiesen encandilado, él podría haber seguido por su carril y no perder el control del auto y provocar la tragedia.

"Yo participé en el accidente y quiero que se sepa la verdad de cómo sucedieron las cosas, porque lamentablemente falleció una persona", expresó en su declaración el joven. Luego afirmó que fue Echegaray quien le cruzó la camioneta y lo encandiló con las luces, por lo que no le quedó más opción que pegar el volantazo e irse hacia el costado donde estaba Lucia.

"Me encandila con sus luces en mi parabrisas, en ese momento lo único que atino es a frenar y esquivar para evitar el choque", expresó. Luego añadió: "Luego freno de vuelta en la banquina para tratar de no chocar, pero lamentablemente no fue suficiente".

En otra parte de su declaración expresó: "No se por qué la camioneta hizo esa maniobra, hasta el día de hoy me lo sigo preguntando, pero al ser la camioneta tan grande y al encandilarme con sus luces no tuve otra opción. Si la camioneta no hubiera hecho esa maniobra, yo podría haber seguido mi carril perfectamente como lo hicieron los dos autos".

Así como lo hizo su defensa, el joven negó haber estado corriendo una picada, ni haber realizado maniobra alguna de velocidad. En ese sentido, nuevamente acusó a Echegaray del siniestro fatal. Todo esto fue grabado en video, prueba que presentó Fernández en la causa contra Echegaray.

Lo que no trascendió aún es si esta declaración es anterior al momento en que Grassi notificara a las partes que solicitaría el sobreseimiento de Echegaray, luego de conocer los resultados de la pericia que profesionales de Mendoza hicieron en la escena del crimen.

Fiscalía, al igual que el abogado defensor de Echegaray, Joaquín Moine sostienen que los expertos mendocinos no advirtieron responsabilidad de este joven en el siniestro fatal. Sin embargo, y con esta declaración espontanea, la querella indicó lo contrario.

Ahora la pelota está del lado del fiscal Francisco Micheltorena, que deberá de evaluar si es correcto el dictamen de Grassi y si tienen en consideración el fallo.