Estado de salud de los sobrevivientes del accidente en Interlagos

La investigación sobre el fatal siniestro vial en la Ruta Interlagos sigue avanzando. El Ministerio Público Fiscal informó que uno de los sobrevivientes, el joven Bruno Sonduay ya fue dado de alta y será citado para brindar su testimonio clave en la causa. El accidente, que dejó a dos fallecidos y varias personas heridas y en estado crítico, mantuvo a las autoridades atentas a la evolución de los involucrados.

Gema Cabrera, ayudante fiscal del caso, dio detalles en el móvil de Canal 13: "A este Ministerio Público Fiscal le interesa estar al tanto de la evolución del estado de salud de los jóvenes involucrados en el siniestro, lo cual es determinante para poder avanzar en la calificación legal de la imputación". Señaló que la declaración de Bruno Sonduay, uno de los sobrevivientes, será esencial para entender la mecánica del accidente.

Cabrera también informó sobre el estado de salud de los otros heridos. Mientras Bruno Sonduay ya ha sido dado de alta y está en condiciones de declarar, el segundo sobreviviente masculino, Josué Santiago Sández, sigue internado en el Hospital Rawson bajo custodia policial, aunque su evolución es favorable. La situación más delicada es la de la joven Paula González, quien permanece en terapia intensiva en estado crítico en una institución privada.

Respecto a la persona que está detenida y bajo sospecha de haber causado el accidente, Cabrera indicó que su declaración será tomada una vez que sea dado de alta, en caso de que desee hablar. "Su primera declaración será en la audiencia, y esta no implica una prueba en su contra. Será asesorado por su defensor particular o la Defensoría Oficial", explicó Cabrera, subrayando que por el momento no se puede tomar declaración formal hasta la audiencia.

Sobre las pruebas clave, la ayudante fiscal confirmó que los resultados de los análisis de alcohol y toxicológicos aún están en proceso. "Estamos esperando los resultados de los dosajes de alcohol y estupefacientes, que deberían estar listos mañana a primera hora", concluyó.