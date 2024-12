En las últimas horas se llevó a cabo una audiencia en San Juan, vinculada a un caso que todavía debe esclarecerse. En el mismo un sujeto que fue acusado de robar celulares, contexto en el que fue violentamente golpeado. El hombre aseguró no tener nada que ver, manifestando que lo atacaron a patadas en la cabeza y a palazos.

Esta situación comenzó el pasado 7 de diciembre. Dentro del barrio Marquesado III, una vecina entró a ducharse, dejando su smartphone sobre una mesa junto a otros dos que pertenecían a sus sobrinos. Un dato no menor es que ella dejó la puerta abierta.

Pasaron unos 40 minutos y luego de cambiarse ella salió del dormitorio, descubriendo que los celulares ya no estaban ahí. A raíz de ello le avisó a su novio, quien salió a la calle para preguntarle al resto de los vecinos. Algunos de ellos aseguraron haber visto a dos sujetos entrar a la vivienda para luego salir corriendo, identificando a uno de ellos como Mauricio Alejandro Ruiz Olivares de 20 años.

Este sujeto fue detenido en el barrio Marquesado I, por gente que vive en la zona. Allí fue donde lo atacaron salvajemente, hasta que llegaron efectivos policiales que lo detuvieron. Algo que compromete a Olivares es que allí encontraron el celular Motorola de la denunciante.

A partir de ese momento el sujeto comenzó a ser investigado, descubriendo que el 17 de mayo recibió una condena de 1 año y 6 meses de prisión por Exhibiciones obscenas. En ese contexto, cuando se dio su audiencia, él decidió declarar.

'Yo no fui lo del celular, fue el hermano (menor) del chico que le robaron. Yo estaba en la casa de mi novia cuando llegaron y me empezaron a golpear, con un palo, me dieron patadas en la cabeza, tengo testigos (…) yo nada que ver, fue de arriba…. encima me robaron la mochila y mi teléfono’, manifestó.

Finalmente el juez Alberto Caballero decidió que, mientras se investiga el hecho, Olivares cumpla con dos meses de prisión domiciliaria.