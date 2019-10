Al "Chapito" lo dejaron ir "para salvar vidas"

El Presidente de México habló desde Oaxaca este viernes sobre los hechos que conmocionaron a ese país cuando fuerzas de seguridad capturaron al hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, en medio de una terrible balacera en Culiacán, Sinaloa.

La crónica cuenta que pasadas las 15 horas del jueves se interrumpió la calma de Sinaloa cuando sicarios fuertemente armados invadieron la ciudad con el objetivo de liberar al “Chapito”, líder narco de la comarca.

Los enfrentamientos fueros durísimos hasta que el gobierno mexicano decidió liberarlo.

“Se trató de un operativo que realizó el Ejército, a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente, pero como ya lo expliqué, hubo una reacción muy violenta y se ponía en riesgo la vida de mucha gente”, dijo el presidente López Obrador.

“Acerca de que si se mostró debilidad del estado, eso es más que nada una conjetura de los expertos, sobre todo de nuestros adversarios, los conservadores pues no van a estar contentos con nada y van siempre a cuestionarnos, nosotros no tenemos duda acerca de que fue la mejor decisión. Yo encabezo un gobierno civilista, no es una dictadura militar o un gobierno civil con afanes autoritarios. Cuesta trabajo que esto se entienda, pero poco a poco los hechos van a demostrar que esta es la mejor vía. Además ya se probó todo eso (militarización) fue un rotundo fracaso, esa política autoritaria de la razón de estado causó miles de muertos, más de un millón de víctimas, nosotros no vamos a seguir con eso, no queremos la guerra", agregó.

Las medidas decididas ganaron la crítica de diferentes sectores de México por ejemplo el ex presidente Fox que dijo “acúsenlo con su mamá”, refiriéndose a la debilidad de la actitud del gobierno mexicano.

(Con información de El Universal e Infobae)