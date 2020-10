Advierten que un 'nuevo Covid-19' esta haciendo estragos en el mundo

Un equipo integrado por científicos de distintas partes del mundo descubrieron una nueva variante del Covid-19. Estos profesionales aseguraron que más del 80% de los casos que se produjeron recientemente en el Reino Unido, se deben a esta "nueva versión" del coronavirus la cual fue denominada como "20A.EU1".

Los investigadores creen que esta nueva variante surgió de los trabajadores agrícolas del noreste de España en el mes de junio y desde ahí se transmitió velozmente al resto de la población, según la publicación que realizó el diario Financial Times acerca de este estudio en cuestión.

Esta investigación acerca del "20A.EU1" demostró que ocho de cada 10 casos del Reino Unido y España se debieron a este nuevo coronavirus. Sumado a esto este virus ha sido el responsable del 60% de los contagios en Irlanda y del 40% de las infecciones tanto en Francia como en Suiza.

Si bien se ha podido establecer la cantidad de casos que ha producido, por el momento los profesionales desconocen si la rápida transmisión de este microorganismo se debe a una mutación en el mismo que favorece el contagio o si todo se produjo debido a la llegada de turistas de todas partes del continente a España.

Acerca de esto la genetista evolutiva de la Universidad de Basilea y cabeza de este estudio, Emma Hodcroft, declaró lo siguiente: "Desde la propagación de 20A.EU1, parece claro que las medidas implementadas a menudo no fueron suficientes para detener la transmisión de variantes introducidas este verano. No he visto ninguna variante con este tipo de dinámica desde que he estado observando las secuencias genómicas del coronavirus en Europa”.