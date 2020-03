Cómo fueron los últimos días del argentino que murió en Italia según la viuda

La viuda del primer argentino que murió por coronavirus fuera de la Argentina, contó que cómo fue el proceso de la enfermedad de este hombre que murió este martes en la ciudad italiana de Milán. El fallecido se llamaba Mario Gustavo Mallo, tenía 53 años y hace más de una década que vivía en Italia. La mujer contó que el hombre tenía una neumonía mal curada que complicó su estado de salud.

"La médica me dijo que sus pulmones funcionaban al 40 por ciento", aseguró la viuda del hombre que estaba internado en terapia intensiva en el hospital San Paolo de Milán. "Sin saber todo es difícil entender por qué murió", afirmó Lucila, viuda de Gustavo, quien agregó que "el nunca tuvo la necesidad de comunicarse con ningún médico porque siempre tuvo buena salud. Cuando me llamaron del hospital para avisarme que Gustavo había fallecido, la médica me confirmó que sus pulmones funcionaban solo al 40 por ciento por un problema de salud que tuvo anteriormente".

Noticias Relacionadas Urgente: en Argentina hay más de 300 casos de coronavirus

Gustavo trabajaba en un reconocido restaurante de Milán y creen que se habría contagiado en un asado que compartió con dos amigos que están aislados con coronavirus. Lucila contó que cuando su marido se enfermó espero dos días para que llegara la ambulancia para poder internarlo y ahora están a la espera de que autoricen la cremación del cuerpo. Además la mujer espera aún espera que le realicen el test para determinar si ella tiene o no la enfermedad.

"Quiero que no se hable de una persona como un número más porque detrás de eso hay familiares y amigos que están sufriendo", pidió la mujer.