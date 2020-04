Macron prolonga hasta el 11 de mayo la cuarentena obligatoria

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes la prolongación del confinamiento en su país hasta el 11 de mayo próximo. Al parecer, si ese día finalmente se termina levantando la medida dispuesta por el gobierno, todo volvería a funcionar de manera paulatina, principalmente, los centros educativos, colegios e institutos.

En su discurso, el mandatario tambíén aprovechó la ocasión para agradecer a los franceses, principalmente a aquellos trabajadores de la sanidad, fuerzas de seguridad, y equipos de salud, quienes diariamente reciben el agradecimiento de su pueblo mediante un multitudinario aplauso realizado por la sociedad desde sus ventanas y balcones.

En principio, la idea del presidente francés era disponer la prolongación de la cuarentena el pasado viernes. No obstante, el funcionario decidió esperar hasta el lunes, ya que durante el fin de semana, mantuvo diálogos con líderes extranjeros, homólogos europeos, científicos, agentes sociales y responsables políticos. También tenía previsto hablar con sus dos predecesores en el mandato, François Hollande y Nicolas Sarkozy.

Mientras tanto, el coronavirus sigue avanzando en Francia, donde han muerto 14.393 personas desde el 1 de marzo y hay 95.403 casos positivos, de ellos 37.188 en residencias de ancianos.

No obstante, cabe destacar que el país lleva cuatro días registrando un ligero descenso de entradas en cuidados intensivos, pero la presión sigue siendo alta en los hospitales y por eso las autoridades sanitarias ya no hablan de pico sino de "meseta" de la curva epidémica y exigen no bajar la guardia. Lo cual, a pesar de que las cifras siguen siendo elevadas, marca una cifra que a futuro, podría ser positiva.