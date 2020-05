Chile, al borde del colapso con 800 muertos y casi 78.000 contagios

Este martes, Chile reportó 45 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas. De esta forma, ascendieron a 806 las personas muertas por coronavirus, según informó el Ministerio de Salud del país trasandino. Asimismo también confirmaron un total de 77.961 contagiados, lo que causa preocupación y angustia entre las autoridades luego de que se catalogara al país como uno de los que menos respetan las medidas preventivas contra la pandemia.

Dentro de los contagiados, 1.202 pacientes se encuentran hospitalizados en unidades de cuidados intensivos; de ellos, 1.029 están conectados a ventilación mecánica, con 229 de ellos en estado crítico. Hasta el momento, habrían 329 ventiladores mecánicos disponibles a nivel nacional y el porcentaje de ocupación de camas críticas en el país llega a 86 %, mientras que en la región Metropolitana, que acoge a la capital del país y donde se ubica la mayoría de los casos, dicha ocupación alcanza el 95 %.

Los ciudadanos no respetan la cuarentena, ni el toque de queda y escasea el lavado de manos. En este marco, los ministros de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y de Energía, Juan Carlos Jobet, se convirtieron en los primeros miembros del gabinete del presidente chileno Sebastián Piñera en contagiarse de coronavirus.

"He sido notificado que el examen de Covid-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora", anunció Moreno, el primero de los ministros en comunicar el contagio a través de Twitter. El ministro de 63 años había informado el viernes pasado que, tras hacerse el test, decidió iniciar un aislamiento preventivo luego de enterarse de que uno de sus colaborares había dado positivo.

Por su parte, Jobet, antes de tener el resultado positivo, inició el sábado una cuarentena preventiva "al experimentar síntomas leves, que podían estar asociados a la enfermedad", indicó un comunicado del Ministerio de Energía. Jobet, de 44 años, "no ha tenido contacto directo con el Presidente Sebastián Piñera ni con otros miembros del gabinete en los últimos días", agregó la nota, en la que no especificó cómo se contagió.