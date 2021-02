Reconoció que se le cayó su nieta de un piso 11 y no fue a la cárcel

Recientemente un hombre se declaró culpable de la muerte de su nieta en Estados Unidos, más precisamente en Indiana. El adulto contó que la nena cayó por la ventana desde un piso 11, cuando se encontraba a su cuidado durante un viaje en crucero. A pesar de haber reconocido su responsabilidad este sujeto continúa en libertad.

Se trata de un abuelo, llamado Salvatore Anello, quien reside en la ciudad de Valparaiso dentro del estado norteamericano de Indiana. Este hombre se había ido de viaje en crucero con toda su familia, incluida su nieta de 18 meses de vida. En un momento dado, mientras la embarcación gigante se desplazaba hasta Puerto Rico, el sujeto comenzó a jugar con la nena.

Lamentablemente en un descuido de Anello la criatura se cayó por una ventana, mientras estaban en el piso 11. Esto sucedió en julio de 2019, por lo que desde ese momento se desarrolla un proceso judicial en contra de este hombre. En una de las audiencias del mismo, el abuelo se declaró culpable del delito de homicidio por negligencia.

Además su abogado defensor, Michael Winkelman, declaró que su cliente iba a cumplir su sentencia como corresponde. Sin embargo las autoridades judiciales decidieron sentenciarlo a tres años de libertad condicional, durante el pasado lunes 8 de febrero. Finalmente el responsable declaró que se siente aliviado por no tener que ir a la cárcel. No obstante mostró su enfado contra la empresa Royal Caribbean ya que no deberían tener abierta una ventana en la sala de juegos infantiles.