Trágico: 8 muertos por un tiroteo en una empresa de correo

Se viven momentos de tensión en Estados Unidos, más precisamente en Indianápolis por un nuevo tiroteo. En esta ocasión se dio en una conocida empresa de correos donde un hombre se acercó y empezó a disparar en todas direcciones. Lamentablemente un total de ocho personas murieron.

El ataque se produjo en una planta de la empresa de correos FedEx. A este lugar acudió un hombre con una ametralladora en sus manos. Esta persona, que no ha podido ser identificada por el momento, se acercó al edificio y abrió fuego. En ese momento muchos trabajadores se encontraban dentro del lugar.

"Vi al individuo con un subfusil o un rifle automático, y empezó a disparar al aire libre. De inmediato me agaché, tenía miedo", declaró Jeremiah Miller, uno de los empleados, a la agencia de noticia AFP. Por otro lado Timothy Boillat, otra de las personas que se desempeñan en FedEx, contó que pudo ver a uno de los fallecidos en el suelo.

"En la planta trabajan unas 4.000 personas. Tras escuchar los disparos vi un cuerpo en el piso. Afortunadamente estaba lo suficientemente lejos y no me vio. Vi unos 30 patrulleros llegar al lugar en ese instante", declaró Boillar al canal de televisión TV WISH.

Finalmente una vez que esta trágica noticia salió a la luz el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se lamentó por lo sucedido. "Demasiados estadounidenses mueren cada día por la violencia de las armas. El reporte de hoy es solo el más reciente en una serie de tragedias", sentenció.