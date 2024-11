Luego de que la DANA arrasó con una parte de Valencia, las intensas lluvias se mudaron en esta semana a otra parte de España: Málaga. En conversación con Diario 13, Gonzalo Herrera, un sanjuanino que hace 10 meses vive en esa región contó que se vivieron momentos 'de mucha angustia', pero también de 'tranquilidad' porque el gobierno en este caso se ocupó tempranamente de dar la alerta roja y tomar medidas.

'Primera vez en mi vida que veo tanta agua. Ayer y hoy (por el miércoles y el jueves) a las 8 de la mañana terminó la Alerta Roja, estuvo lloviendo todo un día y se inundaron las calles, los subtes y uno de los shoppings', contó sobre las primeras horas de intensas lluvias en Málaga.

Gonzalo contó que 'gracias a Dios' se encuentran bien, puesto que no tuvieron que lamentar víctimas, quedando muy lejos de los desastres que la DANA ocasionó en Valencia hace poco más de una semana. El sanjuanino detalló que las autoridades de Málaga se prepararon un día antes dando avisos de alerta a los ciudadanos y visitantes de que no podían salir a ningún espacio público, menos a la vía pública.

'Ayer no salí a ningún lado y no se me pasó por la cabeza ir hasta la Planta Baja', expresó el sanjuanino radicado hace unos meses en la región afectada.

En las imágenes que Gonzalo y otros sanjuaninos en la zona facilitaron a este medio, se puede ver el desastre que la intensa lluvia dejó en varios puntos de Málaga, sobre todo en su capital, donde sus calles y pasillos tan característicos quedaron inundados, con algunos autos casi cubiertos por el agua. Lo cierto, es que, gracias a la prevención por parte de las autoridades, no han tenido que lamentarse víctimas fatales, ni heridos.

El medio local Málaga Hoy informó que la situación provocó que durante la noche del miércoles fuesen desalojadas cerca de 3.000 personas las cuales residen en la zona del Guadalhorse.

Por otro lado, se estima que en total hay unas 1.000 viviendas afectadas por su proximidad al río. A pesar de que ha parado la intensa lluvia, las autoridades siguen instando a la población y visitantes a continuar extremando las precauciones y evitar desplazamientos. innecesarios.