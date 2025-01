La intendente de la ciudad de San Juan, Susana Laciar, confirmó en el móvil de Canal 13 que las obras de pavimentación en Avenida Córdoba y calle 25 de Mayo avanzan según lo previsto y destacó el trabajo en conjunto con la provincia.

"Es un trabajo grande en conjunto con la provincia y quiero agradecer al gobernador Orrego, porque pudimos consensuar esta pavimentación que va desde Avenida Rawson hasta España. La estamos realizando por tramos y, en este momento, estamos pavimentando la Avenida 25 de Mayo, que es una obra integral", explicó Laciar.

La intendente remarcó que los trabajos no solo incluyen la pavimentación, sino que también abarcan mejoras en infraestructura para la seguridad y comodidad de los vecinos. “No es solamente pavimentación, también estamos incorporando veredas en lugares donde no existían. Por ejemplo, en calle 25 de Mayo, frente a lo que se conoce como El Palomar, no había vereda”, dijo. Del mismo modo sumó: “También se está colocando iluminación bilateral y mobiliario urbano. Todo esto contribuye a que sea una zona más segura, tanto para los chicos que concurren al área como para los vecinos en general”.

Además, destacó la conexión con veredas e iluminación en la zona de la Escuela de Enología, mejorando la accesibilidad y seguridad en el sector comprendido entre Matías Zabala y Paula de Sarmiento.

Por otro lado, la jefa comunal subrayó la importancia de que los vecinos se mantengan al día con sus obligaciones tributarias, ya que esto permite brindar mejores servicios. "Cuando el vecino se pone al día, nosotros podemos ofrecer más y mejores servicios. Gracias a eso, logramos objetivos como el de hoy, que incluye la incorporación de camiones que son de todos los vecinos y que los trabajadores municipales, con mucho esfuerzo, agradecen enormemente", afirmó.

En cuanto a posibles planes de regularización de pagos, adelantó que la próxima semana se anunciarán los días de vencimiento y los beneficios para aquellos que se pongan al día antes del 31 de marzo.