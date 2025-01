La ciencia avanza en San Juan: hallan un parásito inédito en tortugas

El 2025 comienza con un destacado logro para la ciencia y la conservación en San Juan: investigadores del Centro para la Conservación de la Fauna Silvestre, en colaboración con la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), identificaron una nueva especie de parásito que habita en una de las tortugas terrestres más representativas de la zona.

El hallazgo, fruto de un estudio liderado por los veterinarios Cynthia González Rivas e Iván Simoncelli, junto al parasitólogo Dr. Gabriel Castillo, fue publicado en la revista científica internacional Historia naturalis bulgarica. La investigación, titulada “Description of Cruzia sanjuanensis sp. nov. (Cosmocercoidea: Kathlaniidae) in the tortoise Chelonoidis chilensis (Testudines: Testudinidae) in the province of San Juan, Argentina”, describe a una nueva especie de nematodo que habita en el intestino grueso de la tortuga Chelonoidis chilensis.

La tortuga terrestre Chelonoidis chilensis, considerada emblemática de la región cuyana, enfrenta amenazas que ponen en peligro su supervivencia. Hasta ahora, se sabía muy poco sobre los parásitos que pueden afectarla. La identificación de este nematodo, bautizado como Cruzia sanjuanensis, representa un avance crucial para comprender su biología, su impacto en la salud de las tortugas y su rol en el ecosistema.

“Conocer a fondo los parásitos que afectan a esta especie es fundamental para desarrollar medidas de protección y garantizar la conservación de su hábitat”, explicaron los investigadores.

Este descubrimiento no solo destaca la biodiversidad de San Juan, sino también el esfuerzo de sus investigadores. Es la décima publicación científica del Centro para la Conservación de la Fauna Silvestre y, por primera vez, describe una nueva especie para la ciencia.

“La colaboración entre el Centro Faunístico y la UNSJ demuestra la capacidad de nuestra región para realizar aportes significativos a nivel internacional”, señalaron desde el equipo.