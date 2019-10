Apagón en el Valle: el tarifazo que afecta a los que menos tienen

Este lunes, vecinos de Valle Fértil decidieron llevar a cabo un reclamo hacia el EPRE, el cual se hará extenso a través de una nota, porque comenzaron a llegarles boletas de luz de $12.000. "Hicimos un apagón de 19 a 20:30 porque lo único que nos dicen es que es una cuestión nacional pero siempre estamos nosotros en el medio de los problemas", manifestó la periodista del departamento, Norma Ortiz.

Agregó que a ellos no les interesa echarle la culpa a nadie porque las boletas les llegan caras tanto a peronistas como a macristas. "La gente quiere saber por qué son tan elevadas, no se puede. Nos pone mal porque encima a los que más afecta es a los más necesitados", expresó. También explicó que no se pueden movilizar en Capital por el gran incremento que hubo en el pasaje de colectivos.