Miadosqui y la confirmación de Antuña en el banco: ‘Le dije el tren pasa solo una vez’

Jorge Miadosqui pasó por Paren las Rotativas y habló de todo. El presidente de San Martín tocó varios temas en una entrevista a fondo, en la que además de asegurar que le gusta un poco más como está jugando el equipo con Raúl ‘Purruco’ Antuña que lo que jugaba con ‘Pancho’ Martínez, así como también reveló los motivos por el que el ídolo del club decidió seguir con el buzo de DT.

'Nosotros tenemos un técnico interino y todas las fichas se están moviendo bien, entonces porque no darle una oportunidad a Antuña', soltó el presidente del Verdinegro. Luego señaló que el año pasado, cuando el ídolo del club se sentó por primera vez en el banco, le había dejado en claro que nunca quiso ser el técnico sino continuar desempeñándose como manager de la institución de Concepción. 'La diferencia es que, si bien ahora tampoco quería, nosotros le dijimos que lo íbamos a esperar. Él es un hijo del club, y con él tengo una excelente relación porque hablamos todo. Yo le dije, el tren pasa una sola vez'

Otra de las tajantes definiciones que dejó el histórico dirigente de AFA fue sobre la consulta de si se le presentó una duda a la hora de elegir el reemplazo de 'Pancho' Martínez. 'No buscamos nunca técnico', expresó. Luego agregó que con el resto de la Comisión Directiva quedaron de acuerdo en que el DT sería 'Purruco’ para 'ver que pasa' y que tras una charla con Mansur, presidente de Godoy Cruz, que le habló de un técnico, le dejó en claro que dejarán al mando del equipo a Antuña, tal cual el ellos lo hicieron con Oldrá.

Sobre la ida de Martínez del club, Miadosqui dejó en claro que no fue por el aumento de sueldo que había solicitado el técnico, sino porque notó que no quería ocupar el lugar que ocupaba. 'Había tenido un ofrecimiento de otro club y nos los comunicó, y yo siempre digo que no tiene que ver con plata, sin no tenes que estar te tenes que ir. Además, no le gustó que yo le diga que no me gustaba como jugaba y es que para nada me gustaba como jugaba', expresó.

El presidente del club de Concepción contó que el presupuesto del 2024 es de 997 millones de pesos. Luego se explayó contando que el monto fue calculado en marzo de este año y que hay aspectos que pueden variar y alterarlo, como la logística, los hoteles, los viajes, pero que los demás gastos son fijos como: sueldo, alquileres. 'Es un montón, pero hasta el día de hoy lo llevamos bastante bien, hasta el día de hoy lo sostenemos con el ingreso de sponsors y televisión, pero principalmente con los porcentajes de dos jugadores que salieron de sus inferiores y que han sido vendidos como Francisco Álvarez y Matías Giménez'.

Cuando le preguntaron sobre la actualidad del Verdinegro en lo más alto de la Zona A y el sueño del ansiado ascenso, Miadosqui no dejó espacio para dudas. 'Siempre que dije que íbamos a ascender, ascendió, y ahora vamos a ascender', manifestó. Luego añadió: 'Tiene que ver con lo que uno siente por la institución. Sabemos que San Martín le puede cambiar la vida el hecho de ir a Primera, ya nos cambió tres veces', sentenció.