Triste Año Nuevo: una familia chimbera perdió todo en un incendio

Una familia de Chimbas perdió todo en un grave incendio por la madrugada del lunes en la Cueva del Chanco. Un cortocircuito provocó las llamas que se expandieron por toda la casa, según le informaron los bomberos a la familia.

Ana Laura Carrizo, la mamá de la familia, contó a Canal 13 los detalles del dramático momento que vivieron por el siniestro.

“Fue un momento que estábamos durmiendo y mi hija, ella se levantó y vino a los gritos, nos dijo que se le quemaba la pieza. Estaba en estado de shock. Lo primero fue sacar a los chicos. Los vecinos llamaron a los bomberos y a la policía, pero cuando los bomberos llegaron la casa estaba consumida”, relató la mujer.

Pese al duro momento, Ana Laura, rescató que “mis hijos están sanos, no pasó a mayores, no tuvimos que ir al hospital ni nada”.

Este martes, la mujer contó sus sensaciones luego del incendio. “Es el día después, miro como quedó todo y me da pena porque nací acá. Esto fue construido por mi papá, gente humilde y trabajadora. Me da pena y tristes pero doy gracias a Dios y a las personas que me están ayudando que me llaman y me dicen que me van a ayudar”, comentó.

Según contó la mamá, la municipalidad de Chimbas, le donó ropa, algunos muebles y camas a la familia tras el siniestro. Además, la intendencia colaboró con la cena de fin de año para la familia y le otorgarán un subsidio para que pueda arreglar la vivienda tras el incendio.

Guadalupe, la nena que alertó a su familia sobre el incendio, también relato el momento desesperante que vivieron. “Me había levantado para ir al baño y vi humo. Pensé que me había olvidado de desenchufar el calefón para bañarme y fui a ver, pero estaba desenchufado. Ahí fui a mi pieza y vi que se estaba prendiendo fuego mi ropero y el techo. Salí corriendo y los desperté a todos para que salieran de la casa. No pensé en sacar ropa ni nada. Les podía pasar algo si me demoraba, por eso lo primero fue despertarlos a ellos”, relató la pequeña.