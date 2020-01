La bronca de una reconocida profe sanjuanina por el 16° robo en su casa

Este jueves, a través de sus redes, la reconocida profesora de fitness y danza, Karina Palacio, se expresó indignada en un posteo. La profesora, publicó un fuerte mensaje y contó que entraron a robarle unas 16 veces desde que vive en el barrio 22 de Abril, en Rivadavia.

Según contó la damnificada, los delincuentes, le robaron ropa deportiva, una bomba de agua, reposeras y hasta los pájaros que tenía en unas jaulas.

“HASTA CUANDO SEGUIRAN ENTRANDO A MI CASA A ROBAR. 15 VECES ME ROBARON Y HOY OTRA VEZ. NADIE ME CUIDA MIENTRAS TRABAJO Y TRABAJO PARA RECUPERAR LO QUE ME ROBAN”, fueron algunas de las frases que escribió Karina en su Facebook.

Además, pidió más seguridad en el barrio y “que alguien haga algo”, por los que sufren robos como ella.

A continuación la denuncia en las redes: