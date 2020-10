Atropellaron a un policía y le destrozaron las piernas

View this post on Instagram

CIRCULABA EN CONTRA MANO Y ATROPELLu00d3 A UN POLICu00cdA: El hecho ocurriu00f3 el martes pasado en el barrio porteu00f1o de Almagro. Todo sucedio cuando un motociclista circulaba a alta velocidad y sin casco por la calle Urquiza. Un efectivo de la Comisaru00eda vecinal 3A de la Policu00eda de la Ciudad que se encontraba en el lugar, intentu00f3 interceptar al motociclista, pero lo embistiu00f3 y escapu00f3 a pie. A pocas cuadras, un vecino logru00f3 interceptarlo y lo trajo al lugar del hecho, en donde efectivos de la Divisiu00f3n de Despliegue de Intervenciu00f3n Ru00e1pida lo detuvo. El oficial fue asistido por el SAME y trasladado al hospital con u0026#34;Politraumatismos en ambas piernasu0026#34;. El motociclista detenido quedu00f3 imputado por lesiones y puesto a disposiciu00f3n de la justicia.