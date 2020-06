Conmoción: la abuela de Pocito no deja de preguntar por su hermana fallecida

Continúa la recuperación de Clemira Riveros (90), la anciana que fue rescatada luego de ser hallada en estado de abandono en una vivienda de Pocito. En el mismo episodio, encontraron sin vida a Rosario Riveros, su hermana de 92 años, por la cual la mujer no deja de preguntar. Actualmente se encuentra internada en el Hospital Marcial Quiroga y ya en recuperación, según informaron desde la Dirección de Adulto Mayor.

Según señalaron, la señora pregunta y aún no obtiene respuestas certeras ya que decidieron no contarle la triste noticia para no afectar su estado de ánimo en medio de la recuperación. Además, comentaron que el destino de la mujer sería el Hogar de Adultos Mayores Eva Duarte de Perón una vez que se recupere.

En principio, señalaron desde el área, que les habían ofrecido a ambas trasladarlas al mencionado hogar pero recibieron la negativa por parte de las mujeres. Al considerar que estaban en buen estado mental y de salud, aceptaron su decisión.

En este caso, cuando Clemira Riveros se recupere, será llevada al hogar aún si ella prefiere no hacerlo. El objetivo es que no vuelva a la casa donde vivió toda su vida con su hermana porque esto afectaría gravemente su salud mental. Además, consideran que está acostumbrada a tener compañía, por lo cual lo recomendable es que no esté sola.

Ambas mujeres fueron encontradas el domingo 14 de junio. Una de ellas había fallecido al menos 48 horas antes, según informaron fuentes policiales. Por otro lado, la otra mujer se encontraba inconsciente y tirada en el piso. Ambas vivían en estado de abandono y estaban semidesnudas.