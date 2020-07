Por primera vez, apuntan a crear un registro de armamento policial

Este martes, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan mantuvo una importante reunión con los organismos paralelos de cada provincia y con el área nacional. En este sentido, Carlos Munisaga, titular del área, confirmó a Canal 13 que una de las propuestas que se generaron en la reunión es el Registro de Armas Institucionales.

'Se trata de un registro que en este momento no está en la Argentina y es para armas de policías. Es una política que presentó el nuevo director de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Ex Renar)', destacó el funcionario, quien también afirmó que se busca 'actualizar el registro y las licencias de usuario legítimo de policías que tienen armas de forma particular', afirmó Munisaga a este medio.

Esta propuesta estaría enmarcada en un convenio que la provincia firmará con ANMAC en los próximos días y que también contemplaría otros puntos importantes que estuvieron presentes en el pedido. Entre estos, está el continuar avanzando en la 'destrucción de armas vinculadas a delitos y a causas que se trabajan con el Poder Judicial'.

Además, solicitarán que se nombre delegado de ANMAC San Juan a Jesús Torres, algo que pidió personalmente tanto Carlos Munisaga como el mismo Sergio Uñac. Torres es actual trabajador de la división y, según entiende el secretario de Seguridad, conoce muy bien el área.

Por otro lado, comentó que en este convenio pedirán que la delegación del ente nacional desocupe el inmueble que utiliza actualmente ya que es propiedad de la Policía de San Juan y hay necesidad de retomarlo. En tanto, le pedirán que ocupe el edificio donde estaba emplazado anteriormente la Subsecretaría de Trabajo (sobre calle Santa Fe) ya que pertenece al Ejecutivo nacional.

Por último, Munisaga destacó que se ha pedido colaboración para comprar una 'tolba', un dispositivo para la destrucción de explosivos hecho de acero único. Actualmente, la División Bomberos posee un artefacto de este tipo pero ya 'tiene sus años y pueden quedar obsoleto en cualquier momento'. Sin embargo, también dudó que prospere este pedido ya que el artefacto está valuado en 70 millones de pesos.