Otra vez la 23°: jugador de Villa Obrera relató una brutal paliza policial

Por la noche del viernes un violento episodio terminó con un joven ferozmente golpeado y trasladado a los calabozos de la Comisaría 23º. David Rubén Cortéz de 21 años, caminaba por la orilla de la calle sobre avenida Benavidez a la altura del 5468 (o) cuando fue sorprendido por un patrullero. Luego de cuatro días detenido y aún sin entender lo que le pasó, el joven habló con Canal 13 y relató lo que vivió.

‘Ha sido una tortura. Salí de mi casa tipo 23 porque me avisaron que mi mujer tenía contracciones, falta poquito para que dé a luz. A esa hora sé que ya no se puede andar en la calle, pero decidí ir hasta la casa de mi tío que es a unos 80 metros’, comentó.

David dijo que ni bien entró a la casa de su pariente, un móvil policial llegó hasta el lugar y bajaron dos uniformados que tiraron un disparo al aire con una Itaca y luego le apuntaron a él. Ante esa situación, se quedó inmóvil, asustado e intentó explicarle a la policía que ahí vivía su tía y no se resistió. Sin embargo, señaló que los uniformados comenzaron a insultarlo y a agredirlo.

Así quedó el rostro de David Cortéz tras el hecho

También le pidieron que les mostrara lo que llevaba en los bolsillos y les mostró el teléfono, la billetera, algunas otras pertenencias y una navaja. El joven explicó que llevaba el instrumento porque es cartonero y estaba desarmando cajas cuando salió de su casa para poder venderlas. ‘Busco cajas en todas partes, de eso sobrevivimos. Mis viejos no tienen laburo. Les ayudo a ellos pero hace tiempo nos dedicamos a eso. Mi mujer está por dar a luz, me gano la plata honradamente juntando cartones, haciendo changas y me pegaron, me torturaron como media hora’, señaló.

Ante esa situación, los uniformados le dijeron a Cortéz que estaban buscando a un sujeto que andaba con un cuchillo y ahí comenzaron a golpearlo, relató el joven. ‘Me prepararon una camita. Directamente me pagaron y tiraron al piso. En ese momento llegó otro móvil y los que se iban bajando me iban pegando y pateando en el piso mientras tenía un policía encima que me estaba asfixiando’, contó.

‘Yo me estaba a punto de desmayar. Mientras tanto la policía comenzó a reprimir hasta los vecinos. A mí me esposaron y me llevaron a la Comisaría 23°. En el mismo móvil cuando me iban llevando el policía me decía: Ya vas a ver hijo de puta como te voy a hundir con la lapicera’, sostuvo. Mientras tanto, el joven dijo que le rogaba y les explicaba que no había hecho nada.

Una vez que llegaron a la dependencia policial lo encerraron y no permitieron a sus familiares que lo vieran. La mamá de David, Mabel Calderón, contó a Canal 13 que en la sede policial les dijeron que lo habían llevado a la Comisaría 27°, pero ellos lograban verlo por una ventana. Una hermana del detenido alcanzó a preguntarle por si era él y David le respondió que estaba bien.

David Cortéz detenido



Ante la situación, el personal de la Comisaría 23° reconoció que lo tenían ahí pero lo iban a trasladar a la otra sede. ‘Estuve unos 15 o 20 minutos nomás en la 23° y de ahí me llevaron a la 27°. Me tuvieron encerrado para que se me pasen los moretones y los golpes que tenía’ dijo David.

Además, relató que lo llevaron al hospital porque hasta llegó a vomitar sangre, tuvo diarrea y golpes muy fuertes en la cabeza y en la cara. ‘Me han arruinado, no veo normal, tengo muchos dolores y creo que tengo una fisura en el tobillo’, señaló.

Por estas lesiones el muchacho se mostró preocupado ya que es jugador del club Villa Obrera, donde se desempeña como central. Este año fue promovido a primera división pero por la pandemia no está entrenando. Sin embargo, el joven dijo que siempre se cuidaba para estar en buena forma para poder jugar al fútbol. Además, comentó que hace unas semanas se inscribió como aspirante a Gendarmería Nacional en busca de un mejor futuro para su familia.

Este martes, David Cortéz recuperó la libertad y volvió a casa con su familia. Sin embargo, tiene en su contra una causa penal por resistencia a la autoridad, amenazas y lesiones. ‘Con eso ellos (por los policías) se han defendido porque ya se lo olían. Yo no les he faltado el respeto, no he golpeado a nadie. Cuando estaba detenido escuchaba como hablaban los comisarios de la 27° con los de la 23° sobre mi estado de salud’, contó.

El joven, aseguró que tiene miedo por él y por su familia tras el violento episodio. ‘Yo no hice nada. Voy a tener mi primera hija, mi mujer es primeriza, convivo con mi mujer’ señaló el hombre.

La familia de David contó a este medio que ya realizaron la denuncia por el accionar policial en la Central de Policías y en la Secretaria de Control y Gestión Policial con el asesoramiento del abogado Salvador Ruso. La mujer, aseguró que irá hasta las últimas consecuencias contra el violento accionar de la policía.

La mamá de David, Mabel Calderón dijo que ahora teme de lo que pueda pasarle a su hijo y también comentó que los testigos del caso han recibido amenazas.

Desde la Secretaría de Control y Gestión Policial indicaron que dentro de las próximas horas comenzarán a desplegarse las primeras acciones para investigar el caso.

Antecedentes

Cabe destacar que no es la primera vez que personal de la comisaría 23° recibe denuncias por agresiones violentas en diferentes intervenciones. El pasado 2 de junio, uniformados de esa seccional fueron denunciados por la familia Richard del barrio Rivadavia Norte. Según el testimonio de Florencia Richard, la policía golpeó brutalmente a varios miembros de su familia cuando estaban haciendo un asado en el parrillero del monoblock 7 del vecindario.

Por este accionar realizaron la denuncia y las autoridades de la Policía de San Juan decidieron descabezar la cúpula de esta seccional el 10 de junio. El caso fue un verdadero escándalo que terminó con varios uniformados investigados y dos miembros de la familia Richard sentenciados en Flagrancia.

El pasado lunes 3 de agosto, la mamá de un joven de 17 años denunció a la comisaría 23° por una presunta agresión policial. Según comentó la madre a Canal 13, Emilio Moreno fue detenido en la vía pública junto a un amigo. Marisa De Los Ríos, confirmó que el joven fue llevado sano a la Comisaría 23° y que allí sufrió el maltrato, a tal punto, que debió ser asistido por personal médico.

La madre del joven, detalló que ingresó a la seccional y escuchó golpes en la pared, que fueron contundentes y que en un momento llegó a escuchar a un amigo que le decía: 'Emilio, respondé, despertate, respondé'. Adujo que el menor se había desmayado y que pudo percibir como le echaban agua fría para despertarlo. Emilio Moreno agredido presuntamente por policías de la Comisaría 23°

En el Hospital Guillermo Rawson atendieron a Moreno, donde se le detectaron múltiples heridas y traumatismos. Esto despertó la furia en los familiares, quienes comenzaron a moverse para denunciar el hecho. El episodio también tomó mucho vuelo en Facebook, donde se compartieron las imágenes del joven y provocaron el repudio de los usuarios.