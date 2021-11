Horror: encontraron a un hombre muerto en un departamento de Desamparados

Se vivieron momentos de sorpresa y horror en la provincia de San Juan en horas de la tarde de este jueves 18 de noviembre. Esto se debe a que un grupo de efectivos policiales encontró el cuerpo sin vida de un hombre mayor de edad en Desamparados. El afectado todavía no ha podido ser identificado.

Este sujeto vivía sólo en un departamento situado dentro de un consorcio situado en la calle Ángel D. Rojas. La preocupación comenzó cuando sus familiares ya no podían comunicarse con él y esta persona no acudió a su puesto de trabajo. Debido a esto uno de sus colegas fue a visitarlo y se dio cuenta que no respondía por lo que dio aviso a las autoridades.

Gracias a ellos varios uniformados se hicieron presentes en la vivienda y entraron por la fuerza. Tristemente el hombre ya se encontraba sin signos vitales. Por el momento se desconoce precisamente que fue lo que sucedió por lo que se esperará el resultado de la autopsia para tener más indicios de este lamentable hecho.