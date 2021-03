Brutal: atacaron a botellazos en la cara a una joven en plena fiesta clandestina

Una fiesta clandestina casi termina en tragedia durante el pasado fin de semana en la provincia de Córdoba, más precisamente en el barrio Pueyrredón. Lo que sucedió fue que dentro de ese evento ilegal una joven fue salvajemente atacada. La chica recibió una serie de botellazos en la cara.

El episodio se dio en el marco de una fiesta clandestina que se estaba desarrollando en la intersección de calle Ciriaco Ortiz y Pasaje Garay. En este lugar había un gran grupo de jóvenes bailando al ritmo de la música a un alto volumen e ingiriendo diversas bebidas alcohólicas.

En un momento dado algunas chicas comenzaron a pelearse, dándose fuertes golpes de puño. La violencia fue creciendo hasta que una de las protagonistas del conflicto tomó una botella de vidrio rota y empezó a lastimar el rostro de otra de las fiesteras presentes.

Llegó un punto en que la joven afectada, llamada Melisa, ya no podía defenderse por lo que sólo recibía los golpes. En ese instantes dos de sus amigas la defendieron y pudieron rescatarla de un destino fatal. Una vez que pudieron salir del lugar donde se desarrollaba la fiesta se trasladaron a un hospital. Finalmente la paciente se encuentra fuera de peligro pero debió recibir 15 puntos de sutura en la cara.

"Dos amigos y otra chica lograron separarme. Si no fuera por ellos no estaría contando la historia porque me hubieran seguido pegando y yo ya no podía defenderme. No me quiero ni mirar al espejo, es horrible. Tengo mucho miedo y no quiero salir más a ningún lado", expresó al medio El Doce.