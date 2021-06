Choque seguido de golpiza al conductor de uno de los vehículos

Este viernes cerca de las 20, una Eco Sport y un Peugeot 207 impactaron de lleno en la intersección de calles Cereceto y Perú, en el interior de la Villa América. Los protagonistas del siniestro vial fueron una joven que conducía la camioneta y resultó ilesa; el que se llevó la peor parte fue el otro conductor que no solamente quedó en shock por el choque si no que fue atacado por los hermanos de la mujer.

El conductor del Peugeot explicó en Compacto 13 que "venía transitando despacio e incluso me paré en la esquina y toqué bocina. Cuando decidí avanzar, me chocó la Eco Sport". Tras la colisión, el hombre se bajó para hablar con la otra conductora y en eso llegaron los hermanos de ella. "Me amenazaron diciendo que si le pasaba algo a la chica no sabía con quién me había metido", comentó mareado el hombre.

"Lo próximo que recuerdo es el impacto de una trompada en mi cara. Dijeron que le quise pegar a la chica y no es así". Afortunadamente, el padre de la joven llegó a separar a su hijos y terminó con la pelea. Debido al siniestro más la trompada que recibió, el conductor del Peugeot quedó en mal estado de salud y debió llamarse a la ambulancia. Por su parte, la joven ya fue trasladada al Hospital Rawson.