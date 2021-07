Horror: hallaron el cadáver de una mujer en una casa de Santa Lucía

Una situación horrorosa se vivió en la provincia de San Juan durante la tarde del pasado jueves 1 de julio. En el departamento Santa Lucía un hombre se extrañó al no ver a su ex esposa durante varias horas. Debido a esto fue hasta su casa y la encontró sin vida acostada en su cama.

La mujer fallecida fue identificada como María Cristian Álvarez de 68 años de edad. Esta mujer vivía en una vivienda situada en el fondo de un terreno. En esa misma propiedad vive su ex esposo pero en otro inmueble ubicado en el frente. Ambos se habían separado hace bastante tiempo y por esa razón decidieron vivir en casas separadas pero en el mismo territorio.

A raíz de esto prácticamente todos los días se cruzaban o al menos se veían pasar en algún momento. Sin embargo esto no sucedió el jueves ya que el hombre no vio en toda la mañana a quien supo ser su pareja. Esto comenzó a preocuparlo y fue tocarle la puerta pero no obtuvo respuesta.

En ese momento fue a buscar a un vecino para pedirle ayuda. Allí ambos se acercaron a una ventana y la vieron recostada en su cama pero seguía sin responder a sus llamados. Debido a esto decidieron meter una caña para tocarla y que así se despierte. Sin embargo cuando hicieron esto nada cambió por lo que confirmaron lo peor.

Ante esta constatación decidieron derribar la puerta que se encontraba con llave para tratar de ayudarla. Tristemente ya no había nada por hacer. El cuerpo de Álvarez estaba frío y sin presentar signos vitales. Se cree que podría haber muerto entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Finalmente minutos después policiales y personal de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales llegaron al lugar. Al ver el cuerpo sin vida les llamó la atención que tenía un hematoma en un ojo y en ambos brazos. Esto fue aclarado por los familiares que revelaron que ella sufría de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y que se había caído recientemente. Sin embargo de igual manera las autoridades solicitaron una autopsia.